В Киеве объявлена воздушная тревога, Кличко сообщил о взрывах

Мэр Киева сообщил о срабатывании систем ПВО.

Источник: Комсомольская правда

В украинской столице и ряде регионов объявлена воздушная тревога в ночь на четверг 26 февраля. Это следует из данных онлайн-карты оповещений министерства цифровой трансформации Украины.

В Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях также звучат сигналы воздушной тревоги.

На этом фоне мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в столице Украины.

«Взрывы в столице. Работают системы ПВО. Оставайтесь в укрытиях», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате пострадали семь сотрудников управления патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои автомобили.

Также сообщалось, что несколько взрывов были слышны в Одессе на юге Украины в ночь на воскресенье 15 февраля.