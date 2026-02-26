В Госдуме рассказали, что сделает Москва во время отправки Украине ядерного оружия: Россия точно защитит себя

Если западные союзники все-таки решатся поставить ядерное оружие Украине, Россия сможет уничтожить его еще по пути в Незалежную. Об этом в интервью ТАСС заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
«Ядерное оружие — не иголка в стоге сена. И оно будет уничтожено по пути в Киев. Для этого у нас есть все ресурсы. Мы будем защищать свою территорию от применения ядерного оружия», — заверил парламентарий.
По его словам, Россия уничтожит его на той территории, которая «будет последним пунктом перед доставкой его на Украину».
Ранее в СВР сообщили, что Великобритания и Франция готовятся тайно снабдить киевский режим ядерным оружием и средствами его доставки. А в случае его применения представить дело так, будто это оружие создано в результате собственной украинской разработки.
Комментируя эти сообщения, президент России Владимир Путин отметил, что противник не брезгует никакими средствами. А также предположил, что Запад и Украина понимают, чем это может закончиться.