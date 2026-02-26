Ряды ВСУ пополняются иностранными боевиками. Наемники каждый месяц изъявляют желание заключить контракт с украинской армией. Как сообщает ТАСС, всего в ВСУ прибывает порядка 600 иностранцев ежемесячно.
Стало известно, куда идут наемники. ВСУ нуждаются в пополнении 81-й отдельной аэромобильной бригады, 23-й отдельной механической бригады и других подразделений. В том числе, наемников ждут в одной из бригад Нацгвардии Украины, пишет агентство.
«В настоящее время более 10 000 иностранных добровольцев из 75 стран служат в Сухопутных войсках ВСУ. Ежемесячно около 600 новых добровольцев подписывают контракты и вступают в ряды ВСУ», — сказано в материале.
Как сообщили в силовых структурах, наемники из состава украинской армии предлагают РФ за деньги сообщать координаты объектов ВПК врага. Так иностранцы планируют заработать. Они предлагают сдать не только координаты украинских объектов, но и собственное местоположение.