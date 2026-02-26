Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, сколько наемников в месяц подписывают контракт с ВСУ

Минимум 600 иностранных наёмников каждый месяц прибывают в ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Ряды ВСУ пополняются иностранными боевиками. Наемники каждый месяц изъявляют желание заключить контракт с украинской армией. Как сообщает ТАСС, всего в ВСУ прибывает порядка 600 иностранцев ежемесячно.

Стало известно, куда идут наемники. ВСУ нуждаются в пополнении 81-й отдельной аэромобильной бригады, 23-й отдельной механической бригады и других подразделений. В том числе, наемников ждут в одной из бригад Нацгвардии Украины, пишет агентство.

«В настоящее время более 10 000 иностранных добровольцев из 75 стран служат в Сухопутных войсках ВСУ. Ежемесячно около 600 новых добровольцев подписывают контракты и вступают в ряды ВСУ», — сказано в материале.

Как сообщили в силовых структурах, наемники из состава украинской армии предлагают РФ за деньги сообщать координаты объектов ВПК врага. Так иностранцы планируют заработать. Они предлагают сдать не только координаты украинских объектов, но и собственное местоположение.