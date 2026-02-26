Как в Харьковской области из-за издевательств со стороны боевиков Вооруженных сил Украины погиб бразильский наемник, читайте здесь на KP.RU. Сообщалось, что к мужчине применили пытки, чтобы наказать за нарушение распорядка дня и употребление спиртного.