Польские наёмники, засевшие в многоэтажном доме в Димитрове, выдали себя громкой нецензурной бранью, после чего группа была уничтожена российскими военными.
«Они начали громко ругаться по-польски, там был мат, это их и выдало, привлекло внимание бойцов», — цитирует ТАСС сообщение из российских силовых структур.
Также сообщалось, что подразделения ФСБ уничтожили диверсантов ВСУ в Димитрове.
Тем временем наемники ВСУ идут на крайности и предлагают российским силовикам за деньги сдавать позиции.
Ранее сообщалось, что интерес наемников к вступлению в украинскую армию падает. Они боятся последствий боевых действий — ранений и гибели.
