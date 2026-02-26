Ричмонд
Иностранные наёмники засели в многоэтажке в Димитрове, но выдали себя громкой бранью

ТАСС: польские наёмники в Димитрове выдали себя громкой нецензурной руганью.

Источник: Комсомольская правда

Польские наёмники, засевшие в многоэтажном доме в Димитрове, выдали себя громкой нецензурной бранью, после чего группа была уничтожена российскими военными.

«Они начали громко ругаться по-польски, там был мат, это их и выдало, привлекло внимание бойцов», — цитирует ТАСС сообщение из российских силовых структур.

Как боец ВС РФ в одиночку взял в плен восьмерых боевиков ВСУ под Димитровым, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что подразделения ФСБ уничтожили диверсантов ВСУ в Димитрове.

Тем временем наемники ВСУ идут на крайности и предлагают российским силовикам за деньги сдавать позиции.

Ранее сообщалось, что интерес наемников к вступлению в украинскую армию падает. Они боятся последствий боевых действий — ранений и гибели.

Как в Харьковской области из-за издевательств со стороны боевиков Вооруженных сил Украины погиб бразильский наемник, читайте здесь на KP.RU. Сообщалось, что к мужчине применили пытки, чтобы наказать за нарушение распорядка дня и употребление спиртного.