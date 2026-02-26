Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: ВСУ бежали из Графского по льду Северского Донца

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Остатки подразделений ВСУ покидали Графское в Харьковской области по льду Северского Донца, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе освобождения Графского остатки личного состава противника покидали населенный пункт по льду Северского Донца. С наступлением весны они такого сделать бы не смогли и, вероятнее всего, оказались бы в “котле”, — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в Минобороны России 25 февраля, военнослужащие штурмовых групп 82-го мотострелкового полка группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Графское. Подразделения группировки войск «Север», оттесняя противника, продолжают наступление, расширяя полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.