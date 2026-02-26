ТАСС: ВСУ бежали из Графского по льду Северского Донца

«В ходе освобождения Графского остатки личного состава противника покидали населенный пункт по льду Северского Донца. С наступлением весны они такого сделать бы не смогли и, вероятнее всего, оказались бы в “котле”, — сказал собеседник агентства.
Как сообщили в Минобороны России 25 февраля, военнослужащие штурмовых групп 82-го мотострелкового полка группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Графское. Подразделения группировки войск «Север», оттесняя противника, продолжают наступление, расширяя полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.