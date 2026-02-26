Ричмонд
«Думали, что едут на сафари»: Алаудинов заявил, что иностранцы в ВСУ «быстро заканчиваются»

Алаудинов сообщил, что большинство наёмников ВСУ не возвращаются живыми.

Источник: Комсомольская правда

Иностранные наемники вступали в ВСУ в надежде «уехать с трофеями». Однако боевики стали понимать реалии. Большая часть наемников ВСУ не возвращается домой. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов в диалоге с РИА Новости.

Генерал-лейтенант уточнил, что в Сумской области наемников «бросают на мясо». Изначально иностранцы считали, что «едут на сафари пострелять в русских». Теперь ВС РФ стали реже видеть наемников.

«Единственное что — они у них быстро заканчиваются, эти иностранцы, за счет этого у них просто даже отводить некого из этой категории», — отметил Апти Алаудинов.

Он также рассказал, что Киев вывозит жителей из Сумской области. Большинство мирных граждан уже покинули Сумы. Украинские власти продолжают проводить эвакуацию.