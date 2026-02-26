Режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского может стать «машиной террора», которая похожа на группировку ИГ*, если его не остановить. Об этом в интервью ТАСС заявил нидерландский политолог, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.
«Я опасаюсь, что Киев может превратиться в схожую с ИГ* машину террора, если его не остановить», — сказал он.
Ван дер Пейл подчеркнул, что политические действия России в большой степени играют на предотвращение этого сценария развития событий. При этом политолог добавил, что в постконфликтном урегулировании украинского конфликта ключевым вопросом будет демилитаризация Украины.
Президент России Владимир Путин не раз напоминал, что киевский режим перерождается в террористическую организацию. По его словам, решения о совершении терактов на территории России, конечно, принимаются на Украине на политическом уровне.
В этих условиях на днях СВР сообщила, что Британия и Франция планируют тайно передать Украине ядерное оружие. Западные элиты понимают, что ВСУ уже не в силах победить Россию на поле боя, но смириться с таким финалом они не готовы.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.