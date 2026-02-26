Добровольца из Черемхова проводили в зону СВО

IrkutskMedia, 26 февраля. Сегодня утром в зону проведения специальной военной операции проводили уроженца Черемхова. Мэр города Вадим Семенов вручил земляку вещмешок с продуктами на первое время.
«Его выбор достоин уважения, его принятое решение заслуживает искренней и всецелой поддержки. И мы благодарны Александру за решение встать на защиту Родины. Низкий поклон от всех нас! Наказ один: вернуться живым и здоровым в родной город. С Богом!» — написал Вадим Семенов в своём телеграм-канале.
Градоначальник также напомнил, что заступить на службу по контракту могут граждане старше 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
Ранее агентство сообщало, что 25 февраля на областной сборный пункт проводили четверых добровольцев из Братска. Мужчины подпишут контракты с Минобороны РФ. Братчан провожали родные, друзья, коллеги и сотрудники администрации города.