ПВО отразила атаку беспилотников над Черным и Азовским морями

60 украинских беспилотников были уничтожены вечером в среду над регионами России, в том числе 36 — над Крымом и Черноморской акваторией. В период с 14 до 20 часов среды дежурными средствами ПВО уничтожены еще 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них 7 — над Крымом. В ночь на среду над полуостровом и Черным морем сбили 21 БПЛА. Всего за ночь над регионами России сбили 69 БПЛА.