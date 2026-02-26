ПВО отразила атаку беспилотников над Черным и Азовским морями

«В течение прошедшей ночи с 23 часов 25 февраля до 7 часов 26 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе по одному над акваториями Черного и Азовского морей», — сказано в сообщении.
Еще семь БПЛА сбили над Брянской областью, четыре — над Тульской, два — над Калужской областями, а также по одному над Белгородской и Воронежской областями. добавили в оборонном ведомстве.
60 украинских беспилотников были уничтожены вечером в среду над регионами России, в том числе 36 — над Крымом и Черноморской акваторией. В период с 14 до 20 часов среды дежурными средствами ПВО уничтожены еще 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них 7 — над Крымом. В ночь на среду над полуостровом и Черным морем сбили 21 БПЛА. Всего за ночь над регионами России сбили 69 БПЛА.