Умер боец СВО из Балаганского района Владислав Блатов

Он продержался в зоне СВО менее месяца.

Источник: Администрация Балаганского района Иркутской области

Умер боец СВО из Балаганского района Владислав Геннадьевич Блатов. Об этом сообщили в районной администрации.

Владислав Геннадьевич родился 12 апреля 1988 года в деревне Березкина Заларинского района. Несколько лет назад он переехал в Балаганский район, ставший ему родным. Проживал в деревне Ташлыкова.

13 марта 2025 года Геннадий Блатов принял решение отправиться на СВО. 10 апреля того же года он погиб при выполнении боевых задач.

«Администрация Балаганского округа и все жители выражают искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким Владислава Геннадьевича. Память о нем навсегда останется в наших сердцах, как о герое, отдавшем свою жизнь за мир и безопасность нашей страны», — говорится в некрологе.

Прощание с бойцом состоялось 25 февраля.

Ранее сообщалось о гибели бойца СВО Владимира Лисина.