Умер боец СВО из Балаганского района Владислав Блатов

«Администрация Балаганского округа и все жители выражают искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким Владислава Геннадьевича. Память о нем навсегда останется в наших сердцах, как о герое, отдавшем свою жизнь за мир и безопасность нашей страны», — говорится в некрологе.