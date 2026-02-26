«СВ»: остатки ВСУ бежали из Графского в Харьковской области по льду реки

Остатки украинских формирований в ходе освобождения российскими войсками села Графское в Харьковской области отступали по льду реки Северский Донец, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).
«В ходе освобождения Графского остатки личного состава противника покидали населенный пункт по льду Северского Донца. С наступлением весны они такого сделать бы не смогли и, вероятнее всего, оказались бы в “котле”», — отмечается в публикации.
Также уточняется, что в районе Графского российские штурмовые подразделения проводили зачистку прилегающего лесного массива от украинских формирований. При этом авиация Вооружённых сил России нанесла удары по скоплениям живой силы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
Напомним, 25 февраля Министерство обороны РФ проинформировало, что российская армия освободила Графское. В ведомстве добавили, что в боях за населённый пункт принимали участие военнослужащие группировки войск ВС России «Север».
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц написал, что освобожденное харьковское село Графское стало частью плацдарма, с которого российские войска смогут развивать наступление в направлении Великого Бурлука или Рубежного. Он пояснил, что, заняв Графское, Старицу и Симоновку, подразделения ВС России выровняли линию боевого соприкосновения к югу от Волчанска.