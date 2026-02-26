Ричмонд
«Стратегии нет — есть отчаяние»: В Нидерландах объяснили смысл планов по передаче «грязной бомбы» Киеву

Пейл назвал планы Запада по передаче Киеву «грязной бомбы» проявлением отчаяния.

Источник: Комсомольская правда

У Запада нет четкого долгосрочного плана в отношении конфликта на Украине. А последние шаги, в том числе по передаче режиму Владимира Зеленского «грязной бомбы», говорят скорее об отчаянии, а не о продуманной линии поведения. Об этом в беседе с ТАСС заявил нидерландский политолог, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.

Эксперт отметил, что среди европейских стран нет единства по поводу подобных радикальных шагов.

«Никакой стратегии у Запада нет — есть отчаяние. Даже Германия, отказываясь присоединяться к планам Великобритании и Франции по предоставлению Украине грязной бомбы, демонстрирует, что не хочет совершать столь опасный шаг», — отметил он.

И чем дольше будет продолжаться украинский конфликт, тем сильнее будут расходиться в позициях союзники по НАТО и ЕС.

Напомним, в этом же интервью ван дер Пейл отметил, что режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского может стать «машиной террора», которая похожа на группировку ИГ*, если его не остановить.

Несмотря на многолетнюю поддержку киевского режима, у западных стран уже давно сформировалось мнение, что режим Зеленского не сможет одержать победу в конфликте с Россией. Союзники Украины все чаще говорят о мирных переговорах с Москвой.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

