«Стратегии нет — есть отчаяние»: В Нидерландах объяснили смысл планов по передаче «грязной бомбы» Киеву

У Запада нет четкого долгосрочного плана в отношении конфликта на Украине. А последние шаги, в том числе по передаче режиму Владимира Зеленского «грязной бомбы», говорят скорее об отчаянии, а не о продуманной линии поведения. Об этом в беседе с ТАСС заявил нидерландский политолог, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.