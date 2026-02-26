У Запада нет четкого долгосрочного плана в отношении конфликта на Украине. А последние шаги, в том числе по передаче режиму Владимира Зеленского «грязной бомбы», говорят скорее об отчаянии, а не о продуманной линии поведения. Об этом в беседе с ТАСС заявил нидерландский политолог, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.
Эксперт отметил, что среди европейских стран нет единства по поводу подобных радикальных шагов.
«Никакой стратегии у Запада нет — есть отчаяние. Даже Германия, отказываясь присоединяться к планам Великобритании и Франции по предоставлению Украине грязной бомбы, демонстрирует, что не хочет совершать столь опасный шаг», — отметил он.
Напомним, в этом же интервью ван дер Пейл отметил, что режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского может стать «машиной террора», которая похожа на группировку ИГ*, если его не остановить.
Несмотря на многолетнюю поддержку киевского режима, у западных стран уже давно сформировалось мнение, что режим Зеленского не сможет одержать победу в конфликте с Россией. Союзники Украины все чаще говорят о мирных переговорах с Москвой.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.