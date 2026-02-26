Макговерн: РФ уничтожит завод по выпуску ракет «Фламинго» на Украине

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Россия способна полностью уничтожить на Украине завод по сборке ракет «Фламинго», которые, по его словам, разрабатываются при активном участии Великобритании.
«Украинские ракеты “Фламинго”? Завод по их производству на Украине будет уничтожен подчистую. Русские расценивают это как мелочь», — отметил он в эфире YouTube-канала.
Вместе с тем Макговерн выразил уверенность, что Москва не станет отвечать чрезмерно жёстко на появление таких вооружений. По его мнению, Россия ограничится фиксацией угрозы и продолжит реализацию своих стратегических целей.
«РФ побеждает в конфликте на Украине. Британцы получат по заслугам, но вероятность того, что Россия нанесёт удар, например, ракетой “Орешник”, по заводу под Лондоном, на мой взгляд, крайне мала», — добавил эксперт.