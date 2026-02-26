ТАСС: ВС России предлагали польским наемникам сдаться, но те не поняли языка

Российские военные в Димитрове предлагали польским наемникам сдаться в плен, однако те не поняли обращение. Несмотря на то, что оно было на английском языке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.
По словам собеседника агентства, бойцы обращались к ним на английском языке. Наемникам предлагали выйти и сложить оружие. Однако предложения, как утверждается, они не поняли.
«Польские наемники могли не погибнуть в многоэтажке в Димитрове, а сдаться в плен, как им предлагали, говоря с ними на английском языке», — рассказал боец.
Он добавил, что наемники не поняли английскую речь.
Ранее раскрывались другие детали обнаружения польских наемников в многоэтажке в Димитрове. Сообщалось, что их выдала громкая нецензурная брань на польском языке. После этого, по данным источников, группа была уничтожена российскими военными.