ТАСС: ВС России предлагали польским наемникам сдаться, но те не поняли языка

Польские наемники не поняли английский язык в Димитрове.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные в Димитрове предлагали польским наемникам сдаться в плен, однако те не поняли обращение. Несмотря на то, что оно было на английском языке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.

По словам собеседника агентства, бойцы обращались к ним на английском языке. Наемникам предлагали выйти и сложить оружие. Однако предложения, как утверждается, они не поняли.

«Польские наемники могли не погибнуть в многоэтажке в Димитрове, а сдаться в плен, как им предлагали, говоря с ними на английском языке», — рассказал боец.

Он добавил, что наемники не поняли английскую речь.

Ранее раскрывались другие детали обнаружения польских наемников в многоэтажке в Димитрове. Сообщалось, что их выдала громкая нецензурная брань на польском языке. После этого, по данным источников, группа была уничтожена российскими военными.