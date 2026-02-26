На передовой украинскими военными зачастую командуют неподготовленные офицеры, купившие себе звания и должности. Отчасти этим объясняются высокие потери в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает РИА Новости.
«В рядах ВСУ возникают большие проблемы из-за офицеров, купивших себе звание и должность, особенно в боевых подразделениях, так как купленные офицеры не могут повести подразделение в бой из-за банального отсутствия теоретических знаний, следствие чего мы можем видеть на поле боя», — сказал собеседник агентства.
Собеседники агентства отмечают, что некомпетентность таких командиров ведет к тому, что боевики ВСУ проваливают поставленные цели или теряют личный состав.
Ранее глава Министерства обороны России Андрей Белоусов на расширенной коллегии военного ведомства заявил, что ВСУ лишились около 500 тысяч солдат за 2025 год. А с начала СВО потери украинской армии составили 1,5 миллиона человек.
Кроме того, военные ВСУ постоянно жалуются на вымогательство со стороны украинского командования. Чтобы пойти в отпуск или уехать с передовой на несколько дней, командование просит у военнослужащих деньги.