Участник СВО Александр Казаков назначен замглавы Сосновоборского округа

Александр Казаков будет курировать оперативные вопросы.

Источник: Соцсети

В администрации Сосновоборского муниципального округа произошли кадровые изменения. Должность заместителя главы по оперативному управлению занял Александр Казаков.

Новый заместитель — участник специальной военной операции, служил на Херсонском направлении. До мобилизации Александр Владимирович возглавлял военно-учётный стол в Сосновоборске, а затем работал заместителем главы Берёзовского района по общественно-политической работе.

В 2025 году Казаков вошёл в число слушателей региональной кадровой программы «Сибирский характер». В рамках обучения он прошёл курс государственного и муниципального управления в Высшей школе государственного управления РАНХиГС при Президенте РФ, а также стажировался в администрации Сосновоборска, изучая работу муниципалитета изнутри.

На новом посту Александр Казаков будет курировать оперативные вопросы.

Ранее мы сообщали, что Красноярский край обеспечил половину прироста запасов платиноидов в России.