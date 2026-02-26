Участник СВО Александр Казаков назначен замглавы Сосновоборского округа

В администрации Сосновоборского муниципального округа произошли кадровые изменения. Должность заместителя главы по оперативному управлению занял Александр Казаков.
Новый заместитель — участник специальной военной операции, служил на Херсонском направлении. До мобилизации Александр Владимирович возглавлял военно-учётный стол в Сосновоборске, а затем работал заместителем главы Берёзовского района по общественно-политической работе.
В 2025 году Казаков вошёл в число слушателей региональной кадровой программы «Сибирский характер». В рамках обучения он прошёл курс государственного и муниципального управления в Высшей школе государственного управления РАНХиГС при Президенте РФ, а также стажировался в администрации Сосновоборска, изучая работу муниципалитета изнутри.
На новом посту Александр Казаков будет курировать оперативные вопросы.
