Военные прокомментировали уничтожение БПЛА над Воронежской областью

Беспилотник, уничтоженный в Воронежской области в ночь на 26 февраля, был самолетного типа, уточнили в Минобороны РФ.
Ранее губернатор Александр Гусев сообщил, что БПЛА ликвидировали на подлете к областному центру.
Всего, по данным военного ведомства, прошедшей ночью над российскими регионами перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников самолетного типа: семь — над Брянской областью, четыре — над Тульской, два — над Калужской, по одному — над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
