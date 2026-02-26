Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные прокомментировали уничтожение БПЛА над Воронежской областью

Над регионом ликвидировали беспилотник самолетного типа.

Источник: Telegram-канал Минобороны РФ

Беспилотник, уничтоженный в Воронежской области в ночь на 26 февраля, был самолетного типа, уточнили в Минобороны РФ.

Ранее губернатор Александр Гусев сообщил, что БПЛА ликвидировали на подлете к областному центру.

Всего, по данным военного ведомства, прошедшей ночью над российскими регионами перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников самолетного типа: семь — над Брянской областью, четыре — над Тульской, два — над Калужской, по одному — над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше