Раненый боевик ВСУ всю ночь уговаривал сослуживцев сдаться в плен

Раненый боевик ВСУ в городе Димитров Донецкой Народной Республике целую ночь призывал своих сослуживцев и находящихся рядом союзников сложить оружие и сдаться российским штурмовикам. Такую историю рассказал боец 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Николай Колисов в беседе с ТАСС.
«У нас был штурм дома, пытались разговаривать с ними. Они тоже ответили, это был единственный случай, когда они ответили. Ответили, мол, сейчас мы подумаем. Мы устали ждать, начали штурмовать. Один погиб, второго ранили», — поделился Колисов.
В результате боестолкновения один украинский солдат был убит, а второй получил ранение. Как отметил Николай Колисов, раненому бойцу ВСУ сразу же была оказана первая помощь: его укрыли одеялом и напоили водой. Всю оставшуюся ночь мужчина громко убеждал своих товарищей не бояться и последовать его примеру, сдаться в плен.
Несмотря на его настойчивые уговоры, другие украинские военные не откликнулись на призыв. Как рассказал собеседник агентства, они предпочли остаться на позициях и были ликвидированы в ходе дальнейшей зачистки здания.
Ранее KP.RU сообщал, что в том же районе российские военные пытались предложить сдаться польским наемникам. Обращение к ним зачитывали на английском языке, однако иностранные бойцы не поняли, чего от них хотят, и не отреагировали должным образом.