ПВО группировки «Восток» уничтожила летевшие на инфраструктуру бомбы ВСУ

В Минобороны сообщили об успешной операции Восточной группировки в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны группировки «Восток» ВС России уничтожили авиабомбы, летевшие на гражданскую инфраструктуру с Днепропетровской области. Об этом рассказали в пресс-службе в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны группировки войск “Восток” на дальних подступах были своевременно вскрыты пуски управляемых авиационных бомб (УАБ) и маршруты полетов разведывательных беспилотных летательных аппаратов противника в Днепропетровской области», — указано в заявлении.

В ведомстве уточнили, что многоканальные РЛС позволили расчетам ЗРК «Бук М3» обнаружить цели еще до выхода на рубеж сброса боеприпасов. В итоге российские бойцы смогли своевременно поразить несколько дронов и авиабомб.

Ранее стало известно, что недавно войска РФ ликвидировали скопление Сил специальных операций Украины. Враги скрывались на территории Казачьей Лопани Харьковской области.