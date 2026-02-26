ПВО группировки «Восток» уничтожила летевшие на инфраструктуру бомбы ВСУ

Силы противовоздушной обороны группировки «Восток» ВС России уничтожили авиабомбы, летевшие на гражданскую инфраструктуру с Днепропетровской области. Об этом рассказали в пресс-службе в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны группировки войск “Восток” на дальних подступах были своевременно вскрыты пуски управляемых авиационных бомб (УАБ) и маршруты полетов разведывательных беспилотных летательных аппаратов противника в Днепропетровской области», — указано в заявлении.
В ведомстве уточнили, что многоканальные РЛС позволили расчетам ЗРК «Бук М3» обнаружить цели еще до выхода на рубеж сброса боеприпасов. В итоге российские бойцы смогли своевременно поразить несколько дронов и авиабомб.
Ранее стало известно, что недавно войска РФ ликвидировали скопление Сил специальных операций Украины. Враги скрывались на территории Казачьей Лопани Харьковской области.