Российские войска в ходе массированной атаки применили гиперзвуковую ракету «Циркон», которая поразила хорошо защищенный бункер с украинскими военнослужащими. Информацию об этом предоставил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.
По словам координатора, удары наносились по объектам энергетики и логистики противника. Он также подтвердил, что под обстрел попали предприятия военно-промышленного комплекса.
Лебедев отметил, что в результате комбинированного удара есть точные попадания по местам дислокации военных. Самым значимым успехом он назвал ликвидацию защищенного командного пункта, который был «вскрыт» именно ракетой «Циркон».
По его сведениям, в атаке были задействованы не только «Цирконы», но и другие средства поражения: беспилотники «Герань», крылатые ракеты Х-101 и оперативно-тактические комплексы «Искандер». Цели располагались в нескольких областях Украины.
Под удар попали объекты в Киевской, Черниговской, Полтавской, Запорожской и Харьковской областях. В частности, серьезные повреждения получила подстанция «Киевская-750», обеспечивающая работу энергосистемы.
Как стало известно 24 февраля, российская армия сконцентрировалась на поражении тыловых структур ВСУ. Основной задачей было разрушение транспортной и энергетической инфраструктуры, которую киевский режим использовал для снабжения своих частей.