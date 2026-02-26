ВСУ потеряли до 175 военных в зоне действий «Севера»

«Подразделения группировки войск “Север” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Луговка, Сенное и Покровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Старая Покровка, Циркуны, Веселое и Терновая Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.