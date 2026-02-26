Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах насёленных пунктов Паламаревка, Моначиновка, Благодатовка, Новоосиново и Грушевка в Харьковской области и Маяки в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.