Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий «Запада»

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российская группировка «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах насёленных пунктов Паламаревка, Моначиновка, Благодатовка, Новоосиново и Грушевка в Харьковской области и Маяки в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.

