ВСУ потеряли до 125 боевиков в зоне ответственности «Юга» за сутки

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады спецназначения в районах населенных пунктов Резниковка, Никифоровка, Константиновка, Дружковка и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 125 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств», — говорится в сводке.