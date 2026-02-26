Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Днепр»

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 35 боевиков в зоне действия войск «Днепр».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 35 военных и 10 автомобилей в зоне действий группировки войск «Днепр», сообщили в четверг в Минобороны РФ.

«Уничтожены свыше 35 украинских военнослужащих, 10 автомобилей и склад материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что группировкой «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Димитрово и Щербаки Запорожской области.