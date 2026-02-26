Ричмонд
Войска «Востока» продвинулись вглубь обороны противника

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 340 военнослужащих и танк в зоне действия группировки «Восток», сообщило министерство обороны России.

«Противник потерял до 340 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие», — говорится в сообщении военного ведомства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, отметили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малиновка, Добропасово, Киричково Днепропетровской области, Любицкое, Зеленая Диброва, Мирное, Орлы, Воздвижевка, Лесное и Копани Запорожской области», — добавили в российском военном ведомстве.