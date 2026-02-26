Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины

«Сегодня ночью, в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — указано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие также поразили военные аэродромы и объекты энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее в этот день артиллерийские расчеты 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» поразили пункты временного размещения формирований ВСУ, расположенных в лесополосе на днепропетровском направлении. Отмечалось, что цель была обнаружена подразделением беспилотных систем (БпС).