Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Российская армия ночью нанесла массированный удар по предприятиям Военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом 26 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью, в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие также поразили военные аэродромы и объекты энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в этот день артиллерийские расчеты 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» поразили пункты временного размещения формирований ВСУ, расположенных в лесополосе на днепропетровском направлении. Отмечалось, что цель была обнаружена подразделением беспилотных систем (БпС).