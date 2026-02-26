В Харьковской области нашли останки наемников из Бразилии, погибших от истощения и критического обморожения после того, как командование ВСУ оставило их без снабжения. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Тела пяти латиноамериканцев обнаружили российские военнослужащие в одном из домов в районе железнодорожной станции Куриловка. Погибшие были закутаны в форму убитых украинских солдат, а рядом находилась груда сожженного обмундирования. Судя по обстановке на месте, иностранные бойцы пытались согреться, сжигая вещи сослуживцев в ожидании эвакуации или подмоги.
Отсутствие запасов продовольствия указывает на то, что наемники погибли от голода и холода во время февральских морозов, когда температура опускалась до −25 °C.
SHOT отмечает, что в декабре украинская сторона задействовала в попытках контрнаступления на Купянском направлении около 300 бразильских «солдат удачи». После провала операции выжившие группы иностранцев фактически оказались в изоляции без связи и логистической поддержки.