Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SHOT: под Купянском обнаружены тела замерзших насмерть бразильских наемников

Под Купянском обнаружены тела пяти бразильских наемников, воевавших на стороне Украины. Предполагается, что они погибли от истощения и обморожения во время февральских морозов. Всего в боях на этом направлении участвовало около 300 бразильцев.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В Харьковской области нашли останки наемников из Бразилии, погибших от истощения и критического обморожения после того, как командование ВСУ оставило их без снабжения. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Тела пяти латиноамериканцев обнаружили российские военнослужащие в одном из домов в районе железнодорожной станции Куриловка. Погибшие были закутаны в форму убитых украинских солдат, а рядом находилась груда сожженного обмундирования. Судя по обстановке на месте, иностранные бойцы пытались согреться, сжигая вещи сослуживцев в ожидании эвакуации или подмоги.

Отсутствие запасов продовольствия указывает на то, что наемники погибли от голода и холода во время февральских морозов, когда температура опускалась до −25 °C.

SHOT отмечает, что в декабре украинская сторона задействовала в попытках контрнаступления на Купянском направлении около 300 бразильских «солдат удачи». После провала операции выжившие группы иностранцев фактически оказались в изоляции без связи и логистической поддержки.