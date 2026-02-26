«Ураган» сорвал ротацию ВСУ под Купянском. Видео

Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» сорвали ротацию подразделений ВСУ в Харьковской области. С помощью РСЗО «Ураган» были уничтожены бронетехника и живая сила противника. Видео боевой работы публикует Министерство обороны.
Операторы беспилотных летательных аппаратов зафиксировали значительное скопление техники и личного состава украинских формирований, готовившихся к смене подразделений на позициях в Купянском районе. Координаты объектов были оперативно переданы на командный пункт артиллерии.
Получив целеуказание, расчеты 220-миллиметровых систем «Ураган» выдвинулись в район боевого применения, где развернули боевые машины и нанесли точный удар.
«Залп реактивных снарядов был осуществлен на расстояние свыше 30 километров. В результате боевой работы все выявленные цели были уничтожены», — отметили в оборонном ведомстве.