«Ураган» сорвал ротацию ВСУ под Купянском. Видео

Расчеты РСЗО «Ураган» сорвали ротацию ВСУ под Купянском. Видео объективного контроля подтвердило уничтожение бронетехники и живой силы противника. Кадры работы группировки «Запад» публикует Минобороны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» сорвали ротацию подразделений ВСУ в Харьковской области. С помощью РСЗО «Ураган» были уничтожены бронетехника и живая сила противника. Видео боевой работы публикует Министерство обороны.

Операторы беспилотных летательных аппаратов зафиксировали значительное скопление техники и личного состава украинских формирований, готовившихся к смене подразделений на позициях в Купянском районе. Координаты объектов были оперативно переданы на командный пункт артиллерии.

Получив целеуказание, расчеты 220-миллиметровых систем «Ураган» выдвинулись в район боевого применения, где развернули боевые машины и нанесли точный удар.

«Залп реактивных снарядов был осуществлен на расстояние свыше 30 километров. В результате боевой работы все выявленные цели были уничтожены», — отметили в оборонном ведомстве.