Главное из брифинга Минобороны 26 февраля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 26 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам на Украине

Источник: РИА "Новости"

В ночь на 26 февраля, в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России, ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Север» перешла на новые рубежи

Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре украинские бригады в районах четырех населенных пунктов Харьковской области, а также три бригады в районах трех населенных пунктов Сумской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 175 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция РЭБ и два склада материальных средств.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

Российские бойцы нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Паламаревка, Моначиновка, Благодатовка, Новоосиново, Грушевка Харьковской области и Маяки ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 170 боевиков, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» атакуют ВСУ в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 125 человек. Также противник лишился семи боевых бронированных машин, 13 автомобилей, станции РЭБ, двух складов боеприпасов и склада материальных средств.

ВСУ в зоне действия «Центра» потеряли за сутки 270 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали девять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и пяти населенных пунктов Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: порядка 270 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три станции РЭБ, склад боеприпасов.

«Восток» продавил оборону противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и пяти штурмовым полкам ВСУ в районах шести населенных пунктов Запорожской области и трех населенных пунктов Днепропетровской области.

«Противник потерял до 340 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар горно-штурмовой бригаде ВСУ в районах населенных пунктов Димитрово и Щербаки Запорожской области.

ВС РФ ликвидировали свыше 35 военнослужащих, 10 автомобилей и склад материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по местам предполетной подготовки и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • две управляемые авиационные бомбы;
  • 136 БПЛА самолетного типа.

