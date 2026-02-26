ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам на Украине
В ночь на 26 февраля, в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России, ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.
Группировка «Север» перешла на новые рубежи
Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре украинские бригады в районах четырех населенных пунктов Харьковской области, а также три бригады в районах трех населенных пунктов Сумской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 175 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция РЭБ и два склада материальных средств.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Российские бойцы нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Паламаревка, Моначиновка, Благодатовка, Новоосиново, Грушевка Харьковской области и Маяки ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 170 боевиков, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» атакуют ВСУ в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 125 человек. Также противник лишился семи боевых бронированных машин, 13 автомобилей, станции РЭБ, двух складов боеприпасов и склада материальных средств.
ВСУ в зоне действия «Центра» потеряли за сутки 270 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали девять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и пяти населенных пунктов Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: порядка 270 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три станции РЭБ, склад боеприпасов.
«Восток» продавил оборону противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и пяти штурмовым полкам ВСУ в районах шести населенных пунктов Запорожской области и трех населенных пунктов Днепропетровской области.
«Противник потерял до 340 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар горно-штурмовой бригаде ВСУ в районах населенных пунктов Димитрово и Щербаки Запорожской области.
ВС РФ ликвидировали свыше 35 военнослужащих, 10 автомобилей и склад материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Средства ПВО за сутки сбили:
- две управляемые авиационные бомбы;
- 136 БПЛА самолетного типа.