Генерал раскрыл последствия мощного удара ВС России по Украине

«Каждый удар ВС России ослабляет как киевский режим, так и Вооруженные силы Украины и системы ПВО крупных объектов. Это серьезный ущерб для ВСУ», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Он добавил, что массированные атаки России ослабляют ВСУ, снижая сопротивление украинских боевиков на линии боестолкновения. Генерал уточнил, что российские удары также влияют на настрой армии Киева и мирного населения, которое все больше недовольно действиями властей.
В Минобороны РФ рассказали о массированном ночном ударе по объектам, связанным с военно-промышленным комплексом ВСУ 26 февраля. Атака стала ответом на действия Киева — ВСУ регулярно обстреливают мирные объекты на российской территории.