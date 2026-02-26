Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал раскрыл последствия мощного удара ВС России по Украине

Массированная атака по военным объектам ВСУ, произведенная российской армией в ночь на 26 февраля, существенно сократила возможности украинской армии. Об этом Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил в беседе с NEWS.ru.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Каждый удар ВС России ослабляет как киевский режим, так и Вооруженные силы Украины и системы ПВО крупных объектов. Это серьезный ущерб для ВСУ», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Он добавил, что массированные атаки России ослабляют ВСУ, снижая сопротивление украинских боевиков на линии боестолкновения. Генерал уточнил, что российские удары также влияют на настрой армии Киева и мирного населения, которое все больше недовольно действиями властей.

В Минобороны РФ рассказали о массированном ночном ударе по объектам, связанным с военно-промышленным комплексом ВСУ 26 февраля. Атака стала ответом на действия Киева — ВСУ регулярно обстреливают мирные объекты на российской территории.