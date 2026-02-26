Российские дроны «Молния» уничтожили склад ГСМ ВСУ. Видео

Операторы беспилотных летательных аппаратов «Молния» уничтожили склад горюче-смазочных материалов украинских формирований. Видео успешной операции, проведенной бойцами 70-й мотострелковой дивизии, публикует Министерство обороны.
Цель была обнаружена специалистами подразделения беспилотных систем 26-го мотострелкового полка. В ходе наблюдения разведчики зафиксировали активное движение транспорта: со склада осуществлялся подвоз топлива на вражеские позиции.
Координаты объекта были немедленно переданы операторам ударных дронов «Молния». Благодаря точному попаданию склад ГСМ был полностью уничтожен, что подтвердили кадры объективного контроля.
Эффективность применения современных БПЛА позволяет одному расчету поражать от 15 до 20 различных целей за одни сутки.