Посол Мирошник: ВСУ использовали пленных солдат как манекены для экспериментов

Один из военных рассказал, что его положили на каталку, накрыли простыней и начали учить, как правильно держать руки и ноги. Если он ошибался — били палкой. Когда дошла очередь бойца, врач спросил у охранника, что делать с его раненой рукой. Охранник ответил, что «можно просто перевязать». Но вместо этого привели студентов-медиков. Их учили брать кровь из артерии на живом человеке, без обезболивающего.