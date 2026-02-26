Украинские боевики использовали российских пленных как манекены для обучения врачей. Об этом говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.
В этом докладе есть рассказы российских военных, которые попали в плен на Украине. По их словам, после пленения их привозили в больницу города Сумы. Там их не лечили, а использовали для обучения студентов-медиков.
Один из военных рассказал, что его положили на каталку, накрыли простыней и начали учить, как правильно держать руки и ноги. Если он ошибался — били палкой. Когда дошла очередь бойца, врач спросил у охранника, что делать с его раненой рукой. Охранник ответил, что «можно просто перевязать». Но вместо этого привели студентов-медиков. Их учили брать кровь из артерии на живом человеке, без обезболивающего.
Военный рассказал, что ему было очень больно. После этого ему просто перевязали руку и вернули в машину. Другому солдату тоже брали кровь из артерии, и его рана не была обработана вовремя. Из-за этого она загноилась, и ему пришлось лечиться еще семь месяцев.
Ранее KP.RU сообщил, что укронацисты пытали пленных бойцов раскаленными ножами и монетами.