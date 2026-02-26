Российские «Бук-М3» сорвали удар ВСУ по гражданским объектам. Видео

Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Восток» предотвратили попытку украинских войск нанести удар по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство обороны.
Дежурные силы ПВО зафиксировали пуски управляемых авиабомб и беспилотников противника в Днепропетровской области. Благодаря современным многоканальным радиолокационным станциям цели были распознаны до выхода на рубеж атаки, и для их перехвата были задействованы ЗРК «Бук-М3».
В результате точных пусков в воздухе были уничтожены несколько управляемых авиабомб и разведывательных БПЛА. После успешного выполнения боевой задачи зенитчики оперативно сменили позиции, чтобы сохранить скрытность и готовность к дальнейшему дежурству.