Российские «Бук-М3» сорвали удар ВСУ по гражданским объектам. Видео

Расчеты ЗРК «Бук-М3» группировки войск «Восток» пресекли попытку ВСУ атаковать гражданскую инфраструктуру. По сообщению Минобороны РФ, в воздухе уничтожены управляемые авиабомбы и разведывательные БПЛА запущенные украинскими военными.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Восток» предотвратили попытку украинских войск нанести удар по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство обороны.

Дежурные силы ПВО зафиксировали пуски управляемых авиабомб и беспилотников противника в Днепропетровской области. Благодаря современным многоканальным радиолокационным станциям цели были распознаны до выхода на рубеж атаки, и для их перехвата были задействованы ЗРК «Бук-М3».

В результате точных пусков в воздухе были уничтожены несколько управляемых авиабомб и разведывательных БПЛА. После успешного выполнения боевой задачи зенитчики оперативно сменили позиции, чтобы сохранить скрытность и готовность к дальнейшему дежурству.

