Силы ПВО за шесть часов сбили 167 украинских беспилотников над Россией

Средства ПВО за шесть часов уничтожили 167 украинских беспилотников над российскими регионами.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, с 14:00 до 20:00 мск дроны были сбиты над Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, а также над Крымом и Московским регионом, в том числе 12 БПЛА, летевших на Москву.

В результате удара украинского дрона по Белгородской области пострадал мирный житель.

В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский сняли ограничения на приём и выпуск самолётов, введённые для обеспечения безопасности полётов.

