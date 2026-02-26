Силы ПВО за шесть часов сбили 167 украинских беспилотников над Россией

Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, с 14:00 до 20:00 мск дроны были сбиты над Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, а также над Крымом и Московским регионом, в том числе 12 БПЛА, летевших на Москву.
В результате удара украинского дрона по Белгородской области пострадал мирный житель.
В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский сняли ограничения на приём и выпуск самолётов, введённые для обеспечения безопасности полётов.
