Таланты и ум здесь не в чести: украинские нацисты бросили на передовую чемпиона мира по шашкам

На Украине чемпиона мира 2023 года по шашкам Юрия Аникеева принудительно мобилизовали в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкома) и направили в штурмовики. Об этом заявил Георгий Мазурашу, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа», во время своего выступления в парламенте.