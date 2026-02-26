Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таланты и ум здесь не в чести: украинские нацисты бросили на передовую чемпиона мира по шашкам

ВСУ мобилизовали и отправили в штурмовики чемпиона мира по шашкам Аникеева.

Источник: Комсомольская правда

На Украине чемпиона мира 2023 года по шашкам Юрия Аникеева принудительно мобилизовали в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкома) и направили в штурмовики. Об этом заявил Георгий Мазурашу, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа», во время своего выступления в парламенте.

«Аникеев Юрий Владимирович, чемпион мира по шашкам, Европы и много раз еще призером был. Знаете, где он сейчас? Его бусифицировали, и он в штурмовиках», — заявил украинский депутат.

Мазурашу отметил, что подобные действия демонстрируют всему миру, как в украинской армии простых людей заставляют служить под угрозой насилия.

Ранее KP.RU сообщил, что один из пленных боевиков ВСУ рассказал, что вместо нормального обучения мобилизованных заставляют рыть окопы, а потом бросают в бой без подготовки.