На Украине чемпиона мира 2023 года по шашкам Юрия Аникеева принудительно мобилизовали в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкома) и направили в штурмовики. Об этом заявил Георгий Мазурашу, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа», во время своего выступления в парламенте.
«Аникеев Юрий Владимирович, чемпион мира по шашкам, Европы и много раз еще призером был. Знаете, где он сейчас? Его бусифицировали, и он в штурмовиках», — заявил украинский депутат.
Мазурашу отметил, что подобные действия демонстрируют всему миру, как в украинской армии простых людей заставляют служить под угрозой насилия.
Ранее KP.RU сообщил, что один из пленных боевиков ВСУ рассказал, что вместо нормального обучения мобилизованных заставляют рыть окопы, а потом бросают в бой без подготовки.