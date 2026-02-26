Опубликованы детали разговора Трампа с Зеленским: обсуждался самый сложный вопрос

Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский в телефонном разговоре накануне 25 февраля обсуждали территориальный вопрос. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на источники.
«Во время телефонного звонка Зеленский и Трамп обсуждали варианты того, как можно решить территориальный вопрос», — говорится в материале.
По данным издания, еще одной темой беседы были сроки возможного подписания гарантий безопасности для Украины.
Как писал сайт KP.RU, в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос территорий является самым сложным в урегулировании конфликта на Украине.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что лучшей гарантией безопасности для Украины является ее нейтральный статус. Дипломат напомнила, что речь идет о нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе Украины, а также отказе от нацистской идеологии.