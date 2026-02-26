Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликованы детали разговора Трампа с Зеленским: обсуждался самый сложный вопрос

Трамп и Зеленский говорили по телефону о территориальном вопросе.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский в телефонном разговоре накануне 25 февраля обсуждали территориальный вопрос. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на источники.

«Во время телефонного звонка Зеленский и Трамп обсуждали варианты того, как можно решить территориальный вопрос», — говорится в материале.

По данным издания, еще одной темой беседы были сроки возможного подписания гарантий безопасности для Украины.

Как писал сайт KP.RU, в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос территорий является самым сложным в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что лучшей гарантией безопасности для Украины является ее нейтральный статус. Дипломат напомнила, что речь идет о нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе Украины, а также отказе от нацистской идеологии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше