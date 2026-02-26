Опубликованы детали разговора Трампа с Зеленским: обсуждался самый сложный вопрос

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что лучшей гарантией безопасности для Украины является ее нейтральный статус. Дипломат напомнила, что речь идет о нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе Украины, а также отказе от нацистской идеологии.