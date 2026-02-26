Ричмонд
FT: западные БПЛА устаревают еще до прибытия на Украину

Командиры украинских подразделений жалуются на переданные Западом беспилотники из-за их устаревания.

Источник: Комсомольская правда

Большое количество беспилотников, переданных киевскому режиму западными союзниками, устаревают еще до прибытия их в расположение Вооруженных силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает Financial Times.

По словам командиров украинских подразделений и инженеров, большинство западных беспилотников нужно переконфигурировать. В то время как многие из них в итоге вообще разбираются на запчасти.

«К тому времени, когда страна закупает и складирует миллионы дронов, многие из них уже могут устареть из-за нового программного обеспечения, изменения частот или новых достижений в области автономной навигации», — говорится в материале.

Сайт KP.RU ранее писал, что российские военные уничтожили пусковую площадку и места хранения ударных дронов армии Украины дальнего действия в Черниговской области. Цель была поражена с помощью ракетного комплекса «Искандер».

