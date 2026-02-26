Еще одна страна Европы закрывает лавочку: кто хочет отдать сбежавших украинцев на растерзание режиму Зеленского

Парламент Норвегии должен рассмотреть отмену права на временную защиту для боеспособных мужчин 12 марта. Уточняется, что если закон примут — никакой групповой защиты для украинцев-мужчин больше не будет, и подавать заявления на въезд в Норвегию они смогут только по обычным, не упрощенным для беженцев правилам.