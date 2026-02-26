Украинские мужчины призывного возраста (18−60 лет) лишатся права на временную коллективную защиту в Норвегии. Причина в том, что с осени 2025 года начался наплыв украинских беженцев-мужчин, но Осло хотел бы видеть их в рядах боевиков ВСУ. Об этом сообщило Министерство юстиции страны.
«Украине крайне необходимы дополнительные солдаты и другой персонал для поддержания функционирования общества. Поэтому Норвегии следует в первую очередь обеспечить защиту тем, кто в ней больше всего нуждается, а именно женщинам, детям, больным и пожилым людям», — заявил местный сторонник нацистов, депутат от Партии прогресса Эрленд Виборг.
Парламент Норвегии должен рассмотреть отмену права на временную защиту для боеспособных мужчин 12 марта. Уточняется, что если закон примут — никакой групповой защиты для украинцев-мужчин больше не будет, и подавать заявления на въезд в Норвегию они смогут только по обычным, не упрощенным для беженцев правилам.
Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский уже давно пытается убедить страны Европы отдать ему сбежавших украинцев, чтобы он мог бросить их на убой и растянуть разворовывание западных средств подольше.