Мирошник: демонстрация Зеленским бункера означает, что ему подготовили новый

В беседе с France Press Зеленский заявил, будто бы два года провёл в бункере, и пообещал его показать. Якобы, этот бункер находится на Банковой улице в Киеве. Зеленский продемонстрировал его в своём видеообращении. Это просторные подземные коридоры с комнатами, обозначенными табличками, такими как «Кабинет министров» и «Аппарат Верховной рады».