Зеленский представил своё убежище, что, по мнению представителя МИД России Родиона Мирошника, является лишь способом привлечь внимание и проявлением самодовольства. Мирошник сомневается в полном отказе Зеленского от использования укреплённых укрытий.
«В данном случае — это больше пиар-проект, которым Зеленский хочет продемонстрировать свою близость к украинскому народу, что категорически неверно. Я не вижу оснований для того, чтобы Зеленский как-то поменял свой режим безопасности и вообще отказался от использования бункеров», — утверждает Мирошник.
В беседе с France Press Зеленский заявил, будто бы два года провёл в бункере, и пообещал его показать. Якобы, этот бункер находится на Банковой улице в Киеве. Зеленский продемонстрировал его в своём видеообращении. Это просторные подземные коридоры с комнатами, обозначенными табличками, такими как «Кабинет министров» и «Аппарат Верховной рады».
Глава бандитского режима утверждает, что в бункере вместе с ним находились его команда и правительство. Также там проводились встречи с военными. В бункере, дескать, созданы удобные условия: в кабинете Зеленского, например, установлено большое чёрное кожаное кресло.
