Над регионами России уничтожили 53 украинских БПЛА

За вечер 26 февраля российские силы ПВО сбили 53 дрона ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники вновь попытались ударить по российским регионам. В результате в течение вечера 26 февраля над страной сбили 53 дрона. Так заявили в пресс-службе Минобороны России.

Отмечается, что беспилотники перехвачены в период с 20:00 до 23:00. В том числе, более десяти дронов уничтожено на подлете к Москве.

Кроме того, по данным губернатора Александра Богомаза, несколько воздушных целей ВСУ ликвидировано над Брянской областью. Пострадали два человека. На подлете к Москве сбили порядка 15 дронов за последние три часа.

Стоит отметить, что за сутки столица РФ подверглась попытке нападения ВСУ уже более 25 раз. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии силами ПВО 27 украинских дронов. Предварительно, пострадавших нет. О разрушениях также информации не поступало.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
