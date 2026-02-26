Над регионами России уничтожили 53 украинских БПЛА

Украинские беспилотники вновь попытались ударить по российским регионам. В результате в течение вечера 26 февраля над страной сбили 53 дрона. Так заявили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что беспилотники перехвачены в период с 20:00 до 23:00. В том числе, более десяти дронов уничтожено на подлете к Москве.
Кроме того, по данным губернатора Александра Богомаза, несколько воздушных целей ВСУ ликвидировано над Брянской областью. Пострадали два человека. На подлете к Москве сбили порядка 15 дронов за последние три часа.
Стоит отметить, что за сутки столица РФ подверглась попытке нападения ВСУ уже более 25 раз. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии силами ПВО 27 украинских дронов. Предварительно, пострадавших нет. О разрушениях также информации не поступало.