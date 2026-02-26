Украинские боевики атаковали Брянскую область: есть раненые и повреждения на земле

Брянская область снова подверглась ударам со стороны боевиков ВСУ. В том числе, атака пришлась по городу Клинцы. В результате пострадала местная жительница. Об этом оповестил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
По его данным, удар нанесли также по поселку Погар. Пострадал сотрудник УМВД России по Брянской области. Кроме того, поврежден служебный автомобиль. Мужчину доставили в больницу.
«ВСУ нанесли удар по городу Клинцы. В результате варварской атаки, к сожалению ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь», — сообщил Александр Богомаз.
Всего за последние три часа над РФ сбили 53 дрона ВСУ. Беспилотники перехвачены в период с 20:00 до 23:00. Над Брянской областью уничтожили 22 дрона.