ВС РФ продвинулись в ДНР и закрепились на юге Константиновки

Российские войска продвигаются в Донецкой Народной Республике. Бойцам удалось закрепиться на юге Константиновки. Об этом оповестил военный эксперт Андрей Марочко в диалоге с ТАСС.
Он сообщил, что ВСУ совершают попытки контратаковать на этом участке. Противник планирует вернуть утраченные позиции, добавил эксперт. Однако фиксируется продвижение ВС РФ.
«Нашим военнослужащим удалось закрепиться в южной части Константиновки», — указал Андрей Марочко.
За последние сутки ВС России нанесли массированный удар по военным аэродромам и предприятиям ВПК на территории Украины. Войска также уничтожили места предполетной подготовки и запуска беспилотников ВСУ. Такой информацией поделились в пресс-службе Минобороны РФ.