ВС РФ продвинулись в ДНР и закрепились на юге Константиновки

За последние сутки ВС России нанесли массированный удар по военным аэродромам и предприятиям ВПК на территории Украины. Войска также уничтожили места предполетной подготовки и запуска беспилотников ВСУ. Такой информацией поделились в пресс-службе Минобороны РФ.