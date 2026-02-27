Европейские военные закончили подготовку к развёртыванию на территории Украины. Об этом информирует издание Telegraph.
«Британские и французские десантники уже завершили последние приготовления перед возможной миротворческой миссией на Украине», — сказано в публикации.
Сообщается, что более 600 военнослужащих провели в Бретани учения, имитирующие высадку на Украине.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вооруженные силы так называемой «коалиции желающих» будут присутствовать на Украине сразу после подписания мирного соглашения с Россией.
Также сообщалось, что Зеленский, Макрон и Стармер подписали в Париже декларацию о вводе войск НАТО на Украину.
Напомним, на Украину собрались 50 000 военных НАТО.
Ранее военный аналитик Меркурис предположил, что Европа хочет разместить контингент на Украине для продления конфликта.