Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: британские и французские десантники готовы к отправке на Украину

Европейские военные подготовились к развёртыванию на территории Украины.

Источник: Комсомольская правда

Европейские военные закончили подготовку к развёртыванию на территории Украины. Об этом информирует издание Telegraph.

«Британские и французские десантники уже завершили последние приготовления перед возможной миротворческой миссией на Украине», — сказано в публикации.

Сообщается, что более 600 военнослужащих провели в Бретани учения, имитирующие высадку на Украине.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вооруженные силы так называемой «коалиции желающих» будут присутствовать на Украине сразу после подписания мирного соглашения с Россией.

Также сообщалось, что Зеленский, Макрон и Стармер подписали в Париже декларацию о вводе войск НАТО на Украину.

Напомним, на Украину собрались 50 000 военных НАТО.

Ранее военный аналитик Меркурис предположил, что Европа хочет разместить контингент на Украине для продления конфликта.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше