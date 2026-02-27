Российские пленные рассказали об опасных медицинских опытах, которые над ними ставил Киев. ВСУ использовали военных в качестве «живых манекенов». Они проводили медицинские эксперименты над живыми людьми. Об этом подробно сказано в докладе посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника. Материал опубликовали на официальном сайте ведомства.
Свои показания против Киева дали более десяти российских бойцов, которые смогли вернуться домой из плена. Один из них поведал свою ужасающую историю. По словам военного, перед передачей пленных в СИЗО их привозили в больницу Сум. При этом врачи не оказали привычную медицинскую помощь. Они ставили опыты над пленными. В том числе, врачи на живых людях обучали практикантов «сложным, опасным для здоровья медицинским манипуляциям».
«Когда до меня очередь дошла, меня завезли в кабинет. Подошел доктор. У меня было осколочное ранение в правую руку, возле локтя. Доктор спрашивает у нашего конвоира: “Что с ним делать? Зашивать или перемотать?” Сопровождающий говорит: “Да, перемотай, и сойдет”, — поделился очевидец.
Он сообщил, что ему в итоге не стали оказывать помощь. К солдату привели «практикантов-медиков». При этом врач, не скрывая, предупреждал, что медработники будут «тренироваться».
«Я аж подпрыгивал от боли от этой “процедуры”. Врач ему сказал: “Так делать нельзя”. После чего мне просто бинтом руку перемотали после этих экспериментов и закинули обратно в машину», — оповестил военный.
Врач не обработал и не зашил имеющуюся рану. Позже она загноилась. Срок зарастания раны составил не менее семи месяцев, отмечается в докладе Родиона Мирошника.
В материале указал еще один вопиющий случай. Боевики ВСУ в состоянии алкогольного опьянения привязали одного из пленных российских военных к яблоне и избили черенком от лопаты, топором и другими предметами. Затем боец потерял сознание. Позже пленного перевели в подвал сарая.
Родион Мирошник также обратил внимание на публичную демонстрацию нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским своего якобы убежища. По мнению представителя МИД России, этот ход является способом привлечь внимание. Родион Мирошник сомневается в отказе Зеленского от использования укреплённых укрытий.