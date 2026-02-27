ВСУ использовали российских пленных как манекены для опасных опытов: очевидцы поделились страшными историями

Свои показания против Киева дали более десяти российских бойцов, которые смогли вернуться домой из плена. Один из них поведал свою ужасающую историю. По словам военного, перед передачей пленных в СИЗО их привозили в больницу Сум. При этом врачи не оказали привычную медицинскую помощь. Они ставили опыты над пленными. В том числе, врачи на живых людях обучали практикантов «сложным, опасным для здоровья медицинским манипуляциям».