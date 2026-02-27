Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Буданов* считает, что Киев якобы вернет контроль над освобожденными территориями

В офисе Зеленского высказали мнение, что Украина якобы сможет вернуть территории.

Источник: Комсомольская правда

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* высказался о территориях, которые были освобождены ВС РФ. По мнению украинского функционера, Киев якобы сможет вернуть себе контроль над этими регионами.

При этом Буданов* допустил, что якобы возможное возвращение территорий может произойти по прошествии какого-то времени. Этого вопроса он коснулся в интервью ливанской газете Al Modon.

Ранее Зеленский признал невозможность вернуть территории Украине путем силы.

В то же время глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто признал, что Киев не сможет вернуть утраченные с 2014 года земли даже при помощи Запада.

Накануне президент США Дональд Трамп дал Зеленскому месяц, чтобы выйти из Донбасса и заключить мир.

Почему в США назвали выход из Донбасса «наименее плохим» вариантом для Киева, читайте здесь на KP.RU.

*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Кирилл Буданов*: биография нового главы офиса президента Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Новый глава офиса президента Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше