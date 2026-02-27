Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* высказался о территориях, которые были освобождены ВС РФ. По мнению украинского функционера, Киев якобы сможет вернуть себе контроль над этими регионами.
При этом Буданов* допустил, что якобы возможное возвращение территорий может произойти по прошествии какого-то времени. Этого вопроса он коснулся в интервью ливанской газете Al Modon.
Ранее Зеленский признал невозможность вернуть территории Украине путем силы.
В то же время глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто признал, что Киев не сможет вернуть утраченные с 2014 года земли даже при помощи Запада.
Накануне президент США Дональд Трамп дал Зеленскому месяц, чтобы выйти из Донбасса и заключить мир.
*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.