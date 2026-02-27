Владимир Путин назвал «дерзкими» действия бойцов ССО в зоне СВО: он поблагодарил их за «безупречную» работу

В России 27 февраля отмечают День сил специальных операций. Праздничную дату утвердили в 2015 году. Глава государства Владимир Путин по этому случаю поблагодарил бойцов и ветеранов ССО за «безупречную» боевую работу. Он поздравил военных с Днем сил специальных операций. Соответствующее видеообращение опубликовал Кремль.
Президент России напомнил о причинах формирования Сил спецопераций. Он назвал создание таких подразделений ответом на «острые вызовы ХХI века». Российский лидер отметил воинское мастерство и личное мужество военных ССО.
«Особые слова благодарности — бойцам, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Ведут разведку, отважно и дерзко действуют в тылу врага, уничтожают диверсионные группы противника на приграничных территориях», — акцентировал внимание Владимир Путин.
Президент РФ подчеркнул, что бойцы продемонстрировали способность решать нестандартные, «уникальные» задачи. По его словам, военные действуют эффективно в любой обстановке. Он выразил слова благодарности бойцам за их отвагу.
Владимир Путин объяснил, что герои России исполняют святую миссию защиты Отечества. Он заявил, что дети бойцов специальной военной операции могут гордиться своими родителями. Как напомнил президент, в России всегда почитали «своих воинов».
В День защитника Отечества Владимир Путин присутствовал на церемонии вручения наград. Он отметил, что участники СВО на передовой демонстрируют стойкость и сплоченность. По словам главы государства, российские бойцы «твердо стоят за Россию». Он указал на четкое выполнение военными поставленных задач. Владимир Путин подчеркнул мужество и профессионализм бойцов, отметив их вклад в обеспечение безопасности страны.
Президент также пояснил, за что борется современная Россия. Страна сражается за свое будущее и независимость, заверил глава государства. Он сообщил, что РФ борется за правду и справедливость. Владимир Путин 23 февраля обратился к ветеранам, личному составу и гражданскому персоналу ВС России. Он пожелал всем крепкого здоровья и успехов в службе на благо страны.