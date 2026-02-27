Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военнослужащий Михаил Захаров из Хабаровского края награждён орденом Мужества

Благодаря его действиям удалось захватить средства связи противника.

Источник: Хабаровский край сегодня

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, Михаил Захаров удостоен ордена Мужества, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

При штурме перекрёстка улиц в одном из населенных пунктов на СВО, Михаил обнаружил группу противника и немедленно вступил с ней в бой. Действуя уверенно и хладнокровно, он меткими выстрелами уничтожил одного военнослужащего ВСУ и ранил ещё двоих.

В результате решительных действий Михаила противник, который понес потери, был вынужден поспешно отступить, бросив своё имущество.

Это позволило штурмовой группе захватить вражеский боекомплект и средства связи, которые в дальнейшем были использованы для выполнения боевых задач.

Полученные трофеи дали возможность не только пополнить запасы подразделения, но и получить ценные разведывательные данные.

Благодаря мужеству, профессионализму и самоотверженности военнослужащего поставленная перед группой боевая задача была с честью выполнена.