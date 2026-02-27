Военнослужащий Михаил Захаров из Хабаровского края награждён орденом Мужества

При штурме перекрёстка улиц в одном из населенных пунктов на СВО, Михаил обнаружил группу противника и немедленно вступил с ней в бой. Действуя уверенно и хладнокровно, он меткими выстрелами уничтожил одного военнослужащего ВСУ и ранил ещё двоих.