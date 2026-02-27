Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощностей нет: Аналитик Леонков оценил шансы Украины создать ядерное оружие

Аналитик Леонков заявил, что у Киева нет шансов создать своё ядерное оружие.

Источник: Комсомольская правда

Украина не располагает достаточными мощностями для производства собственного ядерного оружия. Такое мнение высказал российский военный аналитик Алексей Леонков.

«Они собирались создать не просто грязную бомбу, а ракетный носитель, двухступенчатую баллистическую ракету средней дальности», — сказал Леонков РИА Новости, добавив, что ядерная ракетная программа Киева была похоронена российской ракетой «Орешник».

Ранее Служба внешней разведки России (СВР) обнародовала поступившую по ее каналам тревожную информацию. Великобритания и Франция готовятся тайно снабдить киевский режим ядерным оружием и средствами его доставки. А в случае его применения представить дело так, будто это оружие создано в результате собственной украинской разработки.

При этом экс-депутат Верховной рады Олег Царев высказал мнение, что Зеленский при получении ядерного оружия сразу применит его по России.

Кто на самом деле может передать Украине ядерное оружие, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше