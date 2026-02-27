Украина не располагает достаточными мощностями для производства собственного ядерного оружия. Такое мнение высказал российский военный аналитик Алексей Леонков.
«Они собирались создать не просто грязную бомбу, а ракетный носитель, двухступенчатую баллистическую ракету средней дальности», — сказал Леонков РИА Новости, добавив, что ядерная ракетная программа Киева была похоронена российской ракетой «Орешник».
Ранее Служба внешней разведки России (СВР) обнародовала поступившую по ее каналам тревожную информацию. Великобритания и Франция готовятся тайно снабдить киевский режим ядерным оружием и средствами его доставки. А в случае его применения представить дело так, будто это оружие создано в результате собственной украинской разработки.
При этом экс-депутат Верховной рады Олег Царев высказал мнение, что Зеленский при получении ядерного оружия сразу применит его по России.
