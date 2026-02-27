ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Украины: какая инфраструктура ВСУ уничтожена

Вооруженные силы России ударили ночью 26 февраля по военным заводам и энергетическим объектам, которые использовали украинские боевики. Об этом сообщили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками. В итоге были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ, а также военные аэродромы.
Вместе с тем российские военные разгромили места предполетной подготовки и запуска беспилотников противника, а также по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 159 районах. Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы и 136 дронов самолетного типа.
Массированный удар стал ответом на атаки режима нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского.
Ранее стало известно, что российские войска в ходе массированной атаки применили гиперзвуковую ракету «Циркон», которая поразила хорошо защищенный бункер с украинскими военнослужащими. Также удары наносились по объектам энергетики, логистики противника и предприятиям военно-промышленного комплекса.
В октябре прошлого года российская армия нанесла мощный удар по железнодорожным путям доставки оружия на Украину. Кроме того, были поражены центр обеспечения ВСУ горючим, места хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и американским РСЗО HIMARS, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах. В Минобороны добавили, что эти удары стали одними из самых сильных за все время проведения специальной военной операции.
Глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились около 500 тысяч солдат за 2025 год. А за все время проведения СВО это число составило 1,5 миллиона человек. Министр добавил, что из-за этого Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан.
По словам главы ведомства, также ВСУ утратили более 103 тысяч единиц вооружения и военной техники, 5,5 тысяч из которых западного производства. Эти цифры почти вдвое превышают показатели предыдущего года.