ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Украины: какая инфраструктура ВСУ уничтожена

В октябре прошлого года российская армия нанесла мощный удар по железнодорожным путям доставки оружия на Украину. Кроме того, были поражены центр обеспечения ВСУ горючим, места хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и американским РСЗО HIMARS, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах. В Минобороны добавили, что эти удары стали одними из самых сильных за все время проведения специальной военной операции.