Англоязычные наемники и немцы больше не хотят вступить в ВСУ: Алаудинов объяснил, почему так

Алаудинов: у наёмников из англоязычных стран отпало желание воевать за ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Иностранцы испугались участвовать в конфликте с Россией на стороне Украины. Наемники из англоязычных стран уже не хотят вступать в ВСУ. Такое желание отпало и у немцев. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов в диалоге с ТАСС.

Генерал-лейтенант уведомил, что в ВСУ стали чаще замечать испаноговорящих солдат. Фиксируется в основном их присутствие среди других наемников.

«Особо желающих англоговорящих или немцев, как в начале [СВО], что-то я не вижу. Видно, желание у них уже отпало», — подытожил Апти Алаудинов.

По его словам, наемники вступали в ВСУ в надежде «уехать с трофеями». Позже они осознали, что большая часть иностранцев не возвращается домой. Апти Алаудинов подчеркнул, что наемники считали, что «едут на сафари пострелять в русских». Теперь ВС РФ стали реже видеть иностранцев в рядах ВСУ.